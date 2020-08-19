Умер Борис Патон

Борис Патон (слева) / УНИАН

В Киеве в возрасте 101 года скончался известный украинский ученый, академик, Герой Украины Борис Патон.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий от сотрудников Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО рассказали, что сейчас формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы - поскольку у ученого фактически не осталось родственников.

Борис Патон биография

Родился 27 ноября 1918 года в семье известного ученого-мостостроителя Евгения Патона. В 1941-м Борис окончил Киевский политехнический институт.

Затем работал в электротехнической лаборатории завода Красное Сормово в городе Горький (ныне - Нижний Новгород). На этом предприятия вырос до поста заместителя директора.

С 1953 года и до конца жизни был директором Института электросварки имени Евгения Патона.

В 1945 году Борис Патон защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 1952-м - доктора технических наук.

В 1951 году его избрали членом-корреспондентом, а в 1958-м - действительным членом (академиком) Академии наук Украины.

С 1962 года возглавлял Академию наук УССР (после развала Советского Союза переименованную в Национальную академию наук Украины).

Патон достиг выдающихся успехов в области электросварки, металлургии и технологии металлов. Более того, именно он впервые начал и активизировал исследования в области применения сварки и родственных технологий в космосе. Кроме того, Патон - главный инициатор уникальной технологии сварки живых тканей, которую используют при хирургических операциях.

Рекорды Бориса Патона

К 2017-м Патон установил три мировых рекорда - он был старейшим (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президентом государственной Академии наук в мире. Кроме того, он был единственным руководителем государственной Академии наук, который являлся ее ровесником.