Юрий Минзянов скончался на 65-м году жизни.
В Киеве 7 ноября умер известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов, который оставил весомый след в отечественном кинематографе.
"Сегодня от нас ушла легенда – Юрий Минзянов! Наш друг, коллега, Учитель, гуру и просто хороший человек! В это невозможно поверить. Невозможно понять и принять. Мы не можем передать боль этой потери. Все, что он творил будет жить вечно! Царство ему небесное и Светлая память!" - сообщила на своей странице в Facebook компания Star Media, в которой Минзянов работал много лет.
Собственный продакшн продюсера назывался Кристи фильм.
Мертвым в киевской квартире Минзянова нашла сестра его жены Ася Дмитрук. По ее словам, вечером мужчина чувствовал себя плохо, сказал по телефону, что болит сердце, а утром перестал выходить на связь. Точную причину смерти пока не установили.
Читайте такжеУмерла праправнучка Александра ПушкинаКак известно, в 2007 году продюсер пережил инфаркт.
Отметим, Минзянов более 10 лет проработал в компании Star Media, после чего в 2016 году создал собственный продакшн Кристи фильм, который назвал в честь внучки. Компанию возглавлял вместе с сыном Дмитрием. В 2018 году поддерживал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
Самые известные фильмы и телесериалы
"Не закрывайте вашу дверь";
"Сестры по крови";
"Моя мама Снегурочка";
"Внеземной";
"Все должны умереть";
"Дом, милый дом";
"Несколько призрачных дней";
"Улыбнись, когда плачут звезды";
"Остров ненужных людей";
"Под прицелом любви";
"Невеста моего друга";
"Миллионер";
"Порядочная львовская госпожа";
"Тарас Шевченко. Последний Самурай";
"Плохие дороги".
Напомним, Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87 году жизни в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которого не стало на 86 году жизни.
Родственники сообщили, что сатирик-одессит Михаил Жванецкий был в плохом состоянии до кончины.
На наследство умершего накануне известного сатирика Михаила Жванецкого могут претендовать все его дети, заявил адвокат Сергей Жорин.