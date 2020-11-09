Юрий Минзянов / Фото: Facebook/Yura Minzianoff

В Киеве 7 ноября умер известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов, который оставил весомый след в отечественном кинематографе.

"Сегодня от нас ушла легенда – Юрий Минзянов! Наш друг, коллега, Учитель, гуру и просто хороший человек! В это невозможно поверить. Невозможно понять и принять. Мы не можем передать боль этой потери. Все, что он творил будет жить вечно! Царство ему небесное и Светлая память!" - сообщила на своей странице в Facebook компания Star Media, в которой Минзянов работал много лет.

Собственный продакшн продюсера назывался Кристи фильм.

Мертвым в киевской квартире Минзянова нашла сестра его жены Ася Дмитрук. По ее словам, вечером мужчина чувствовал себя плохо, сказал по телефону, что болит сердце, а утром перестал выходить на связь. Точную причину смерти пока не установили.

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Отметим, Минзянов более 10 лет проработал в компании Star Media, после чего в 2016 году создал собственный продакшн Кристи фильм, который назвал в честь внучки. Компанию возглавлял вместе с сыном Дмитрием. В 2018 году поддерживал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Самые известные фильмы и телесериалы

"Не закрывайте вашу дверь";

"Сестры по крови";

"Моя мама Снегурочка";

"Внеземной";

"Все должны умереть";

"Дом, милый дом";

"Несколько призрачных дней";

"Улыбнись, когда плачут звезды";

"Остров ненужных людей";

"Под прицелом любви";

"Невеста моего друга";

"Миллионер";

"Порядочная львовская госпожа";

"Тарас Шевченко. Последний Самурай";

"Плохие дороги".

Напомним, Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87 году жизни в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которого не стало на 86 году жизни.

Родственники сообщили, что сатирик-одессит Михаил Жванецкий был в плохом состоянии до кончины.

На наследство умершего накануне известного сатирика Михаила Жванецкого могут претендовать все его дети, заявил адвокат Сергей Жорин.