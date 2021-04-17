Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский

Владимир Яворивский скончался / Главред

В субботу, 17 апреля, стало известно о смерти украинского писателя, политического и общественного деятеля Владимира Яворивского.

О кончине Яворивского сообщил писатель Василий Шкляр на странице в Facebook. Ему же о трагедии сообщила дочь покойного Леся.

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов", - написал Шкляр.

Справка. Владимир Яворивский родился 11 октября 1942 года в селе Текливка (ныне Крыжопольский район, Винницкая область, Украина) в семье колхозников, передает Википедия.

В 1964 году окончил Одесский госуниверситет имени И.Мечникова, работал в СМИ. Член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг. - председатель Национального союза писателей Украины.

Яворивский - один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его оргкомитет по проведению учредительного съезда. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР от Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

В 1992-1999 гг. Яворивский возглавлял Демократическую партию Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ.

Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов. Был членом депутатской фракции Блок Юлии Тимошенко, председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996-1999 гг. - председатель комитета Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.