"Умирайте дома, синея": врач обратился к атеистам COVID-19

Вра обратился к людям, которые не верят в существование коронавируса / Фото Reuters

Анестезиолог и профессор Сергей Дубов призвал людей, которые думаю, что коронавируса не существует, не обращаться за помощью к врачам, а "просто умирать дома".

"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров в видеообращении, опубликованном на верифицированном Telegram-канале Минзрава Коронавирус_инфо.

Он отметил, что "рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала".

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"Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидный" пройдет очень быстро. И большая просьба к "атеистам COVID-19": видимо, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - подчеркнул он.

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