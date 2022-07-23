Уничтожено много вражеской техники: в Горловке прогремел мощный взрыв

В Горловке снова мощный взрыв / t.me/Prikhodko1970

На Донбассе в оккупированной россиянами Горловке в субботу, 23 июля, прогремел мощный взрыв, на данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщают местные Telegram-каналы.

По информации очевидцев, взрыв произошел в районе оптового рынка и машиностроительного завода.

"Мэр" города Иван Приходько сказал, что взрыв стал следствием якобы "удара Вооруженных сил Украины". По его информации, ударной волной выбило окна в здании администрации Горловки, городской больницы и жилых домах.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко рассказал в Telegram, что удар пришелся по тому месту, где стояло очень много российской военной техники.

Взрывы в Горловке

Главред писал, что утром в субботу, 23 июля, в оккупированной РФ Горловке Донецкой области уничтожена база по ремонту техники российских оккупантов.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, в результате, у противника потери в живой силе и технике. База российских оккупантов размещалась на территории машиностроительного завода.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

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