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United Media: 1+1 media запустила англоязычный аккаунт в Twitter Truth about war in Ukraine

28 февраля 2022, 15:57

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1+1 media продолжает системно работать с международными журналистами и освещать вопросы войны РФ в Украине. Для оперативной коммуникации с англоязычными пользователями в социальных сетях, группой 1+1 media создан специальный аккаунт в Twitter под названиемTruth about war in Ukraine. Здесь будет публиковаться важнейшая информация о ходе военных событий, видео и фото, которые могут понадобиться в подготовке материалов, а также опровержение тех или иных фейков, связанных с войной.

"Ежедневно мы получаем сотни запросов от журналистов, которые из разных источников получают кардинально противоположную информацию о том, что у нас происходит. В свою очередь, мы проверяем информацию, фото и видео на достоверность, и передаем это коллегам для использования в своих материалах. Чтобы упростить процесс коммуникации, мы запустили отдельный Twitter-аккаунт, где оперативно делимся актуальными новостями о главном", - комментируют в медиагруппе.

Напоминаем, ранее 1+1 media создала специальную базу с видеороликами, протитрованными на английском, а также ключевыми прессрелизами, касающимися медиасообщества и ее реакции на те или иные действия РФ. Чтобы получить доступ к базе, просим журналистов верифицироваться, написав письмо на [email protected].

На сайте ТСН.uа создан раздел "Материалы для Гааги", где консолидировано публикуется вся информация о военных событиях на территории Украины и дублируются на английском. В медиагруппе призывают людей, которые стали свидетелями преступлений российских военных, присылать всю информацию и фото или видеофайлы в адрес [email protected]. После проверки на достоверность мы будем публиковать материалы в разделе.

Также информационное агентство УНИАН, входящее в состав группы 1+1 media и имеющее крупнейшую оперативную фотослужбу новостей в Украине, открывает свой фотобанк для всех СМИ, инфлюэнсеров и международных агентств. Так, каждый желающий для освещения своих материалов в медиа может бесплатно воспользоваться всеми фотографиями, касающиеся сопротивления Украины российской агрессии.

26 февраля группа 1+1 media инициировала отключение российских новостных ТВ-каналов на международном рынке, отправив соответствующее открытое письмо ключевым телевизионным и OTT-провайдерам. Первыми откликнулись провайдеры из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады и стран Балтии, которые с 26 февраля начали выключать пропагандистские каналы в своей сети. Зато на их частотах будет вещать марафон "единые новости" - консолидированный эфир украинских телеканалов, где честно рассказывается о войне и агрессии РФ.

Также 1+1 media запустила digital-флешмоб, призванный стимулировать пользователей социальных сетей отказываться от медиаконтента, который генерируется РФ. Людей призывают делать публикации в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, TikTok и т. п. с хештегом #TurnOffRussia и рассказывать о военной агрессии России и необходимости мирового сообщества "выключить" российскую агрессию, чтобы сохранить Украину.

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