Универсальная COVID-вакцина для всех: врач объяснил, как выбирать

Врач назвал преимущества вакцин от коронавируса / Getty

Наиболее подходящую вакцину от коронавируса каждому человеку следует подбирать исходя из рекомендаций врача.

По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, на рекомендации специалиста влияет комплекс факторов – от возраста человека, до его хронических заболеваний, пишет Obozrevatel.

Медик говорит, что среди представленных в Украине вакцин есть одна, которую можно назвать универсальной. Эта прививка подходит практически для всех.

Вакцина CoronaVac считается самой легкой с точки зрения переносимости прививки. Специалист подчеркнул, что она подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые боятся вакцинироваться, которые боятся побочных действий, температурной реакции.

Вакцины Pfizer и Moderna считаются наиболее подходящими для молодежи, в частности, для молодых людей, которые много путешествуют по другим странам.

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Вакцина Pfizer является лучшим выбором для тех, кто страдает сахарным диабетом или болезнями сердечно-сосудистой системы.

Вакциной AstraZeneca рекомендуется прививаться тем, кто не имеет тяжелых заболеваний, в частности, молодым.

Петров добавил, что если человек сомневается, какой именно вакциной от COVID-19 лучше привиться, то ему следует посоветоваться с семейным врачом или с другим квалифицированным специалистом, которому он доверяет.

Напомним, ранее известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал, что лишь препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech (в просторечии "Файзер") был исследован учеными до конца.

"По Пфайзеру закончена третья фаза - полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца", - утверждает педиатр.