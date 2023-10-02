Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

Киев не может останавливаться ни на день, так страна-агрессор РФ мобилизует всю страну, уверен экс-глава Минобороны Великобритании.

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Бен Уоллес считает, что мобилизация в Украине должна быть усилена / Коллаж: Главред, фото: gov.uk, УНИАН

Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что президент Владимир Зеленский должен усилить мобилизацию в Украине на фоне того, что российский диктатор Владимир Путин создает новую армию.

По словам Уоллеса, Киев не может останавливаться ни на день, так страна-агрессор РФ мобилизует всю страну.

"Средний возраст бойцов на фронте — более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — Россия исподтишка мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939-м и 1941-м годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации Украины", - сказал бывший министр обороны комментарии The Telegraph.

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Уоллес также призвал партнеров Украины отправить Украине больше боеприпасов, ракет Storm Shadows, а также дальнобойные ракеты ATACMS. В результате Украина будет иметь успех на поле боя, не допустит раскола международного сообщества и не позволит Путину выиграть время.

"То, что мы сейчас делаем для Украины, определит направление всей нашей безопасности на годы вперед", - добавил экс-министр обороны Великобритании.

Мобилизация в Украине

В Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко. По его словам, если в РФ будут мобилизировать больше людей, то Украине нужно будет на это реагировать.

Заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил: что мобилизация в Украине продолжается согласно планам. Усиливать мероприятия пока не будут, но все зависит от действий страны-агрессора России и ситуации на фронте.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

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