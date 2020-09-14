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Урежут общинам, добавят на медицину и дороги: стало известно, как распределят госбюджет-2021

14 сентября 2020, 21:23

В проекте госбюджета депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств. Главред узнал, сколько денег получат министерства и другие госорганы.

бюджет
В проекте госбюджета-2021 существенно увеличивают расходы на ряд ведомств, за исключением Минобороны и Минсоцполитики / mignews.com.ua

В понедельник, 14 сентября, Кабмин согласовал проект госбюджета на 2021 год.

Несмотря на то, что на сайте парламента текст проекта госбюджета-2021 все еще отсутствует, народный депутат Украины Ярослав Железняк опубликовал инсайдерскую версию главной сметы страны на 2021 год.

Согласно документу, депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств, за исключением Минобороны - его финансирование планируют оставить без изменений.

В то же время, на фоне не столь значительного увеличения Минздрава и Минобразования в разгар эпидемии коронавируса, существенно вырастут траты на НАБУ и Минцифры.

Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что голосовать проект бюджета-2021 планируют в пятницу, 18 сентября.

Бюджет-2021: основные показатели

Доходы:

  • 1,071 трлн грн (в 2020 - 978 млрд грн.)

Расходы:

  • 1,36 трлн грн. (1,26 трлн грн.)

Прожиточный минимум:

  • с 1 января 2021 – 2189 грн. (2027 грн.)
  • с 1 июля 2021 – 2294 грн. (2118 грн.)
  • с 1 декабря 2021 - 2393 грн. (2189 грн.)

Минимальная зарплата:

  • с 1 января 2021 – 6000 грн. (4723 грн.)
  • с 1 июля 2021 - 6500 грн. (5000 грн.)

Реальный ВВП:

  • 4,6% (3,5%)

Курс доллара:

  • 29,1 грн. за доллар (при принятии - 27 грн., но был повышен до 29,5 грн. за доллар)

Расходы на госорганы

20212020
Аппарат ВРУ 2,8 млрд грн.2,0 млрд грн.
Госуправление делами3,2 млрд грн.2,4 млрд грн.
Госдепартамент Секретариата Кабмина2,4 млрд грн.3,6 млрд грн.
Государственная судебная администрация15,6 млрд грн.14,6 млрд грн.
Верховный суд 2,35 млрд грн.2,38 млрд грн.
Конституционный суд31,8 млн грн.25,7 млн грн.
Антикоррупционный суд50,9 млн грн.37,3 млн грн.
ГПУ9,5 млрд грн.7,67 млрд грн.
МВД98,3 млрд грн.93 млрд грн.
Госпогранслужба14,4 млрд грн.12,7 млрд грн.
Нацгвардия13,8 млрд грн.13,2 млрд грн.
ГСЧС17,2 млрд грн.15,3 млрд грн.
Нацполиция35,4 млрд грн.33,6 млрд грн.
Минобороны 117,5 млрд грн.117,5 млрд грн.
Минобразования52 млрд грн.44,5 млрд грн.
Минздрав 155 млрд грн.98,1 млрд грн.
Минсоцполитики 319,4 млрд грн.293,4 млрд грн.
Минразвития территорий 821 млн грн.2,4 млрд грн.
Минцифра1,04 млрд грн.153 млн грн.
Мининфраструктуры 5,18 млрд грн.4,9 млрд грн.
Госагенство автодорог 50,3 млрд грн.44,7 млрд грн.
НАБУ1,065 млрд грн.1,038 млрд грн.
НАПК1,10 млрд грн.689 млн грн.
АРМА273,4 млн грн.275,6 млн грн.
СБУ14,9 млрд грн.12,1 млрд грн.

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