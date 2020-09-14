Урежут общинам, добавят на медицину и дороги: стало известно, как распределят госбюджет-2021

В проекте госбюджета-2021 существенно увеличивают расходы на ряд ведомств, за исключением Минобороны и Минсоцполитики / mignews.com.ua

В понедельник, 14 сентября, Кабмин согласовал проект госбюджета на 2021 год.

Несмотря на то, что на сайте парламента текст проекта госбюджета-2021 все еще отсутствует, народный депутат Украины Ярослав Железняк опубликовал инсайдерскую версию главной сметы страны на 2021 год.

Согласно документу, депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств, за исключением Минобороны - его финансирование планируют оставить без изменений.

В то же время, на фоне не столь значительного увеличения Минздрава и Минобразования в разгар эпидемии коронавируса, существенно вырастут траты на НАБУ и Минцифры.

Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что голосовать проект бюджета-2021 планируют в пятницу, 18 сентября.

Бюджет-2021: основные показатели

Доходы:

1,071 трлн грн (в 2020 - 978 млрд грн.)

Расходы:

1,36 трлн грн. (1,26 трлн грн.)

Прожиточный минимум:

с 1 января 2021 – 2189 грн. (2027 грн.)

с 1 июля 2021 – 2294 грн. (2118 грн.)

с 1 декабря 2021 - 2393 грн. (2189 грн.)

Минимальная зарплата:

с 1 января 2021 – 6000 грн. (4723 грн.)

с 1 июля 2021 - 6500 грн. (5000 грн.)

Реальный ВВП:

4,6% (3,5%)

Курс доллара:

29,1 грн. за доллар (при принятии - 27 грн., но был повышен до 29,5 грн. за доллар)

Расходы на госорганы