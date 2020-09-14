Урежут общинам, добавят на медицину и дороги: стало известно, как распределят госбюджет-2021

В проекте госбюджета депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств. Главред узнал, сколько денег получат министерства и другие госорганы.
В понедельник, 14 сентября, Кабмин согласовал проект госбюджета на 2021 год.
Несмотря на то, что на сайте парламента текст проекта госбюджета-2021 все еще отсутствует, народный депутат Украины Ярослав Железняк опубликовал инсайдерскую версию главной сметы страны на 2021 год.
Согласно документу, депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств, за исключением Минобороны - его финансирование планируют оставить без изменений.
В то же время, на фоне не столь значительного увеличения Минздрава и Минобразования в разгар эпидемии коронавируса, существенно вырастут траты на НАБУ и Минцифры.
Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что голосовать проект бюджета-2021 планируют в пятницу, 18 сентября.
Бюджет-2021: основные показатели
Доходы:
- 1,071 трлн грн (в 2020 - 978 млрд грн.)
Расходы:
- 1,36 трлн грн. (1,26 трлн грн.)
Прожиточный минимум:
- с 1 января 2021 – 2189 грн. (2027 грн.)
- с 1 июля 2021 – 2294 грн. (2118 грн.)
- с 1 декабря 2021 - 2393 грн. (2189 грн.)
Минимальная зарплата:
- с 1 января 2021 – 6000 грн. (4723 грн.)
- с 1 июля 2021 - 6500 грн. (5000 грн.)
Реальный ВВП:
- 4,6% (3,5%)
Курс доллара:
- 29,1 грн. за доллар (при принятии - 27 грн., но был повышен до 29,5 грн. за доллар)
Расходы на госорганы
|2021
|2020
|Аппарат ВРУ
|2,8 млрд грн.
|2,0 млрд грн.
|Госуправление делами
|3,2 млрд грн.
|2,4 млрд грн.
|Госдепартамент Секретариата Кабмина
|2,4 млрд грн.
|3,6 млрд грн.
|Государственная судебная администрация
|15,6 млрд грн.
|14,6 млрд грн.
|Верховный суд
|2,35 млрд грн.
|2,38 млрд грн.
|Конституционный суд
|31,8 млн грн.
|25,7 млн грн.
|Антикоррупционный суд
|50,9 млн грн.
|37,3 млн грн.
|ГПУ
|9,5 млрд грн.
|7,67 млрд грн.
|МВД
|98,3 млрд грн.
|93 млрд грн.
|Госпогранслужба
|14,4 млрд грн.
|12,7 млрд грн.
|Нацгвардия
|13,8 млрд грн.
|13,2 млрд грн.
|ГСЧС
|17,2 млрд грн.
|15,3 млрд грн.
|Нацполиция
|35,4 млрд грн.
|33,6 млрд грн.
|Минобороны
|117,5 млрд грн.
|117,5 млрд грн.
|Минобразования
|52 млрд грн.
|44,5 млрд грн.
|Минздрав
|155 млрд грн.
|98,1 млрд грн.
|Минсоцполитики
|319,4 млрд грн.
|293,4 млрд грн.
|Минразвития территорий
|821 млн грн.
|2,4 млрд грн.
|Минцифра
|1,04 млрд грн.
|153 млн грн.
|Мининфраструктуры
|5,18 млрд грн.
|4,9 млрд грн.
|Госагенство автодорог
|50,3 млрд грн.
|44,7 млрд грн.
|НАБУ
|1,065 млрд грн.
|1,038 млрд грн.
|НАПК
|1,10 млрд грн.
|689 млн грн.
|АРМА
|273,4 млн грн.
|275,6 млн грн.
|СБУ
|14,9 млрд грн.
|12,1 млрд грн.