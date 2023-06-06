"Уровень воды поднимается": в МВД рассказали, что делать и где будет "потоп"

Министерство внутренних дел Украины объяснило, что следует делать жителям, находящимся в зоне подтопления в связи с подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.
"Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности необходимо соблюдать простые правила. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львове, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел", - сообщили в ведомстве.
Что следует сделать людям в зоне подтопления:
- отключить все электроприборы
- взять документы и вещи первой необходимости
- позаботиться о близких и домашних любимцах
- выполнять инструкции спасателей и полицейских
Кроме того, в МВД призвали пользоваться информацией только из официальных источников Украины.
"Доверяйте полицейским, спасателям ГСЧС и нашим защитникам", - обратились правоохранители.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно по состоянию на сейчас
Российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Уточняются масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно - он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет около полудня.
Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.
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