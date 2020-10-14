Ушел из жизни выдающийся филолог и защитник украинского языка Александр Пономарив

17 октября Пономариву должно было исполниться 85 лет / Фото hromadske.ua

Утром в среду, 14 октября, на 85-м году жизни скончался выдающийся украинский языковед, доктор наук, профессор Александр Данилович Пономарив.

Об этом сообщила супруга ученого, передает BBC News Украина.

В последнее время профессор серьезно болел - у него был перелом позвонка. Директор Института журналистики Владимир Ризун уточнил, что профессор уже год лежал в больнице и "был в не слишком хорошем состоянии", передает Громадське.

Похороны Александра Пономарива состоятся в субботу, 17 октября. Дополнительная информация о том, когда состоится прощание, появится на сайте института.

К слову, 17 октября Александр Данилович Пономарив должен был отпраздновать свой 85-й день рождения.

Александр Пономарив всю свою жизнь посвятил развитию и защите украинского языка.

По его авторством выдано более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка. Кроме того профессор вел блог, в котором рассказывал о распространенных языковых ошибках.

Пономарив был членом Академии наук высшей школы и входил в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания.

Напомним, в апреле умер Иван Вакарчук - герой Украины, ученый, бывший ректор Львовского национального университета и экс-министр образования и науки Украины.