"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова

Сергей Марченко / УНИАН

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Максим Нефедов и Сергей Верланов накануне на заседании Кабмина были уволены, поскольку не справились с возложенными на них задачами.

"В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это — первый шаг к очищению фискальных органов государства", - сказал он в комментарии НВ.

По словам Марченко, пребывание Нефедова и Верланова на высоких должностях было риском для обеспечения финансовой безопасности.

Уточняется, что главой таможни стал руководитель одного из департаментов службы Игорь Муратов. Временное исполнение обязанностей главы налоговой возложено на Михаила Титарчука, заместителя председателя Налоговой службы.

Министр отметил, что новые руководители ведомств будут назначены в течение недели. Ведется подготовка к рестарту обеих служб, готовятся изменения и формируются новые управленческие команды.