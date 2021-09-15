Ужесточение карантина по всей Украине: Ляшко озвучил условия и дату

По словам министра, некоторые регионы уже сейчас подпадают под "красную" карантинную зону / УНИАН

Решение о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности будет приниматься, как минимум, с 20 сентября. Также будут отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности

"Желтый" уровень эпидемической опасности может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в целом для Украины, рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в комментарии "ТСН".

Глава МОЗ также отметил, что сегодня в Украине существуют превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют собрать комиссию и объявить "красный" уровень эпидемической опасности.

"Будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности", — резюмировал Ляшко.

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По состоянию на 15 сентября вся Украина находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. При этом растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели вышли за пределы нормы.

В частности, нормы превышены в семи областях Украины. Как сообщается на сайте Минздрава, это Винницкая область - 83,0%; Волынская область - 64,7%; Закарпатская область - 62,8%; Ивано-Франковская область - 60,6%; Луганская область - 82,8%; Львовская область - 75,5%; Ровенская область - 51,9%.