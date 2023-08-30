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В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн

Олег Макаров
30 августа 2023, 17:58 обновлено 30 августа, 17:58 реклама
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фавбет
Фото: Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн (пресс-служба)

По результатам первого полугодия 2023 года группа компаний Favbet увеличила объемы помощи армии и взносов в госбюджет за счет регулярных лицензионных платежей для продолжения легального оперирования. Общая помощь ВСУ от группы составила более 150 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании.

Favbet также остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины, направив только в августе в государственный бюджет более 500 млн грн.

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В течение первой половины 2023 года Favbet перечислил в бюджет более 280 млн грн в виде платежей за действующие и новые лицензии. Всего же на август 2023 года в казну было перечислено более 380 млн грн лицензионных платежей.

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Кроме поддержки экономики, в последние шесть месяцев работа Favbet была сосредоточена и на внедрении ряда социальных проектов совместно с государственными органами и собственных благотворительных инициатив по нескольким направлениям. Среди основных - развитие спорта, помощь пострадавшим от войны украинцам и обеспечение украинской армии.

Так, Favbet и фонд Favbet Foundation с начала большой войны активно принимают участие в проектах и инициативах, направленных на повышение обороноспособности Украины. Это и донаты фонду "Повернись живим" и UNITED24, и перечисление средств на спецсчета Нацбанка.

  • В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн
    В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн
  • В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн
    В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн
  • В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн
    В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грн

В 2023 году системная работа по оснащению украинской армии усилилась. Летом Favbet стал партнером фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединился к ее ключевым инициативам.

В частности, компания выделила 57 450 000 грн на закупку 53-х новых пикапов для оснащения ударных рот БПЛА в рамках программы "Армия дронов", осуществляемой под эгидой Минцифры и оборонных ведомств.

Favbet также стал крупнейшим корпоративным донором совместного проекта UNITED24, "Повернись живим" и Monobank "Операція "Єдність" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, предоставив 10 млн грн.

Кроме того, по состоянию на середину 2023 года при содействии Favbet Foundation подразделения ВСУ уже получили более 200 автомобилей разных типов и модификаций, от бронированных внедорожников до "скорых" для эвакуации, а также более 90 дронов разного типа.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.

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