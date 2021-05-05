В больнице Красногоровки после обстрела COVID-отделения случилась трагедия

Боевики обстреляли больницу на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

В прифронтовой Красногоровке после обстрела боевиками больницы с больными коронавирусом в медучреждении умер один из пациентов.

Как сообщает ТСН, смерть человека наступила, предположительно, из-за стресса и волнений.

У погибшего была тяжелая форма COVID-19. Всего в двух корпусах больницы было около 60 человек. 120-миллиметровая мина, которую выпустили боевики "ДНР", взорвалась как раз между двумя корпусами клиники, ближе к административно-хозяйственной постройки около крыльца.

Напротив расположено двухэтажное терапевтическое отделение, которое переоборудовали под инфекционное - большинство пациентов там с коронавирусом.

В момент обстрела в палатах на больничных койках и с кислородными масками находилось 38 больных и медперсонал.

На месте утром работали саперы, полицейские, военные, спасатели ГСЧС. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

По информации штаба ООС, оккупанты открыли огонь в направлении Красногоровки 4 мая около 21:25. Обстрелы велись из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП и продолжались около часа.

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"В результате обстрела, были повреждены центральная больница, которая находится по адресу ул. Нахимова 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания. В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении.

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