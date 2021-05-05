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В больнице Красногоровки после обстрела COVID-отделения случилась трагедия

5 мая 2021, 20:55
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В момент обстрела в палатах на больничных койках и с кислородными масками находилось 38 больных и медперсонал.

Боевики обстреляли Больницу
Боевики обстреляли больницу на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

В прифронтовой Красногоровке после обстрела боевиками больницы с больными коронавирусом в медучреждении умер один из пациентов.

Как сообщает ТСН, смерть человека наступила, предположительно, из-за стресса и волнений.

У погибшего была тяжелая форма COVID-19. Всего в двух корпусах больницы было около 60 человек. 120-миллиметровая мина, которую выпустили боевики "ДНР", взорвалась как раз между двумя корпусами клиники, ближе к административно-хозяйственной постройки около крыльца.

Напротив расположено двухэтажное терапевтическое отделение, которое переоборудовали под инфекционное - большинство пациентов там с коронавирусом.

В момент обстрела в палатах на больничных койках и с кислородными масками находилось 38 больных и медперсонал.

На месте утром работали саперы, полицейские, военные, спасатели ГСЧС. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

По информации штаба ООС, оккупанты открыли огонь в направлении Красногоровки 4 мая около 21:25. Обстрелы велись из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП и продолжались около часа.

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"В результате обстрела, были повреждены центральная больница, которая находится по адресу ул. Нахимова 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания. В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. По его словам, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выходом из которого является только дипломатия.

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