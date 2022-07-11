В Часовом Яре достали из-под завалов уже 24 погибших, в руинах ищут 9-летнего мальчика/ Донецкая ОВА, ГСЧС Украины

Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по двум многоэтажкам в Часовом Яре на Донетчине достигла 24.

Еще 8 человек пострадали. Сначала глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире национального телемарафона, что число погибших уже доастигло 20.

"По состоянию на сейчас достали тело еще одного погибшего. Всего 20 человек погибли и 8 получили ранения. Разбор завалов продолжается, примерно 62% уже разобрано", – рассказал Кириленко.

Однако в ГСЧС позже сообщили, что из-под завалов извлекли тела уже 24 человек, а живыми из-под завалов достали 9 человек.

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших человек. Всего с начала работ на месте происшествия выявлены тела 24 погибших, спасены из под завалов 9 человек. Визуально наблюдаются тела 5 погибших лиц", – рассказали в ГСЧС Украины.

Перед этим у ГСЧС Украины отмечали, что из-под завалов были спасены 8 мирных жителей. При этом в руинах многоэтажки до сих пор остаются около 20 человек.

Была информация, что в жилой многоэтажке, где вражеская ракета разрушила два подъезда, мог находиться9-летний мальчик. Сейчас устанавливается, жив ли он.

Обстрел ракетами многоэтажек в городе часов Яр

Российские оккупанты вечером 9 июля ударили по Донетчине из реактивных систем залпового огня "Ураган". Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, среди которых 9-летний ребенок.

При этом в России удар по жилым многоэтажкам в часовом овраге цинично выдают за очередной высокоточный удар по объектам ВСУ. Представитель военного ведомства оккупантов Игорь Конашенков заявил, что россияне якобы "уничтожили базу" 118-й бригады территориальной обороны.

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