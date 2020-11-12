В Черкассах женщину с COVID-19 не пустили в роддом и она родила на улице

В Черкассах женщину с COVID-19 не пустили в роддом / УНИАН

Пара ‒ Александр и Евгения Киркичи из Черкасс ‒ стали родителями прямо под дверями роддома. Женщину не пустили в медицинского учреждение по причине коронавируса.

Об этом сообщает портал ТСН. По данным журналистов, схватки у женщины начались посреди ночи. Накануне Евгения договорилась о родах с врачом. Но недавно она и вся семья переболела коронавирусом. Поэтому, по словам медиков, роженице могли показать помощь только в больнице для пациентов с COVID-19.

Кроме того, Александр ночью позвонил к семейному врачу, а тот уже направил супругов к специалистам областной больницы. Однако ночью отделение для пациентов с коронавирусом было закрыто, а интервал между схватками в Евгении стремительно сокращался.

По словам Александра, он несколько раз обращался к дежурным медсестрам из другого отделения, но они помочь ничем не смогли или не захотели.

Действовать нужно было быстро, поэтому мужчина расстелил под открытым небом свою куртку и приготовился своими руками принимать роды у жены. К счастью, лечащий врач женщины успела приехать из дома и помочь Александру. Ребенок появился на свет прямо под дверью больницы.

Врачи отделения для пациентов с коронавирусом появились только когда отец взял новорожденного в руки. По их словам, они не смогли быстро облачиться в защитную одежду, которая положена по алгоритму лечения китайского коронавируса COVID-19.

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