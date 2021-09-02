В Черновцах неадекватная женщина напала на мэра

В Черновцах женщина напала на мэра / Скрин

Сегодня, 2 сентября, в Черновцах во время сессии горсовета в зал ворвалась неадекватная женщина, которая подбежала к президиуму и пыталась ударить мэра Романа Кличука, сообщает УНИАН.

Женщина внезапно выбежала из дверей сессионного зала в президиум, за которым сидел мэр Кличук и секретарь горсовета Марина Кирилюк. Женщина неразборчиво кричала на русском языке, вела себя неадекватно, махая перед Кличуком кипой бумажек. При этом она громко ругалась на чиновника и депутатов.

Из-за странного поведения черновчанки Кличуку пришлось несколько раз отъезжать от президиума, чтобы она не задела его. Тем временем секретарша горсовета позвонила в полицию и сообщила об этой ситуации.

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Несколько депутатов горсовета, сидя по своим местам, пытались расспросить женщину, почему она пришла в сессионный зал и чего требует. Однако никакого конкретного ответа она не дала.

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Через минуту в сессионный зал вошел представитель Нацполиции, который вывел женщину из помещения мэрии. После этого Кличук попросил прощения у присутствующих за эту ситуацию. По словам чиновника, он не понял, почему женщина пришла в горсовет и чего она требовала.

"Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет", – сказал мэр, добавив, что у нее, вероятно, есть психические расстройства. После этого Кличук объявил перерыв в работе сессии на 10 минут.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.