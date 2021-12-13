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В "Дии" от сегодня будут тестировать выдачу 1000 гривен за вакцинацию: кто первый получит деньги

13 декабря 2021, 12:05
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Услуга неделю будет работать в пилотном режиме.

Деньги, пенсия
С сегодняшнего дня в Украине будут тестировать выдачу тысячи гривен за вакцинацию в "Дии" / УНИАН

Сегодня, 13 декабря, в пилотном режиме стартует "єПідтримка"в приложении "Дия". С этого дня первые украинцы смогут получить обещанные от государства деньги за полную вакцинацию от коронавируса, сообщает Главред.

Пока средства получат только те, кто предварительно записался на тестирование бетаверсии.

Широкий доступ к услуге украинцы будут иметь с 19 декабря – тогда с помощью "єПідтримки" все, кто имеет сертификат о вакцинации, смогут получить тысячу гривен на специальную карточку.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по тысяче гривен всем вакцинированным украинцам. Право на помощь имеют те, кто имеет "зеленый" сертификат о вакцинации.

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о выплате украинцам 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса 2 декабря этого года.

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Как получить тысячу гривен в "Дии"

  1. Сначала в приложении "Дия" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат.
  2. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка".
  3. Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги.
  4. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в течение двух дней.

Как получить деньги за вакцинацию, если нет приложения "Дия"

Деньги не можно будет получить наличными – только на специально сгенерированную карту.

Однако глава государства Владимир Зеленский ранее отмечал, что для людей, не имеющих смартфона или приложения "Дия", будет предусмотрена другая возможность получить деньги.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал президент.

Читайте такжеУкраинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19Предполагалось, что будет разработан механизм для тех, кто этим приложением не пользуется. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что в Украине планируется открыть 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

"Для того чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", – сказала депутат.

Как можно потратить тысячу гривен за вакцинацию

Полученную от государства тысячу можно будет потратить на:

  • книги;
  • абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
  • посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра;
  • билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Деньги нужно будет потратить на протяжении четырех месяцев – иначе они "сгорят".

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