В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились

В Днепре фермеры бесплатно раздавали арбузы

В Днепре бесплатно раздали целую фуру арбузов из-за того, что фермеры не успели продать ягоды, а чтобы не выбрасывать урожай - пригнали грузовик просто в спальный район города и раздали ягоды прохожим, видео выложили случайные свидетели.

Как пишет ТСН, сначала владельцы хотели отдать арбузы детям в школу или детсады, но выяснилось, что на это нужны справки и участие в тендерах. Поэтому предприниматели раздали арбузы желающим. Привезли по конкретному адресу.

В соцсетях люди предлагали поблагодарить фермеров хотя бы символической суммой, но кто-то отметил, что те якобы и сами отказывались.

А кое-кто даже возмущался, что повезло только одному району и требовали, чтобы приехали и к ним.

Обвал цен на арбузы

Под конец лета в Украине значительно снизились цены на арбузы – втрое по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достигли самой низкой цены за последние четыре сезона – 80 копеек за килограмм.

Ранее в Сеть просочились видео, на котором отчаянные фермеры разбивают об землю непроданные арбузы. Несмотря на копеечную цену, желающих купить полосатую ягоду – немного. Поэтому аграрии считают, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения, чем вывозить за бесценок.