В Днепре более 700 летучих мышей поселились на балконе квартиры

Когда хозяева обнаружили в своей квартире летучих мышей, то очень удивились и вызвали спасателей ГосЧС. Летучие мыши организовали себе на балконе зимнюю спячку.
В Днепре в одной из квартир нашли 719 летучих мышей. Они поселились на балконе. Хозяева заметили их и вызвали спасателей.
Как пишет Информатор, летучие мыши обустроились на балконе для зимней спячки.
Спасатели погрузили летучих мышей в коробки и передали волонтеру Харьковского центра спасения рукокрылых. С ними все в порядке.
Как сообщал Главред, в сентябре прошлого года в Харькове почти сотня летучих мышей залетела в национальный университет имени В.Н Каразина. Животные устроились на одном из окон, которое работники ВУЗа забыли закрыть на ночь. Зверьки же случайно залетели внутрь.
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Автор: Анна Багрий