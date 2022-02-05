В Днепре более 700 летучих мышей поселились на балконе квартиры

Спасатели погрузили летучих мышей в коробки / Фото dp.informator.ua

В Днепре в одной из квартир нашли 719 летучих мышей. Они поселились на балконе. Хозяева заметили их и вызвали спасателей.

Как пишет Информатор, летучие мыши обустроились на балконе для зимней спячки.

Спасатели погрузили летучих мышей в коробки и передали волонтеру Харьковского центра спасения рукокрылых. С ними все в порядке.

dp.informator.ua

dp.informator.ua

Как сообщал Главред, в сентябре прошлого года в Харькове почти сотня летучих мышей залетела в национальный университет имени В.Н Каразина. Животные устроились на одном из окон, которое работники ВУЗа забыли закрыть на ночь. Зверьки же случайно залетели внутрь.

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