В Днепре ограбили отделение ПриватБанка: в полиции рассказали подробности

В Днепре ограбили Приватбанк / УНИАН

В пятницу, 4 февраля, в Днепре ограбили отделение ПриватБанка. Руководство банка объявило вознаграждение за информацию о преступлении, сообщили РБК-Украина сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Инцидент произошел в 17:15 в отделение банка по улице Строителей. В банк зашел мужчина, который начал разговор о жизни с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его в кассу, где требовал отдать все наличные.

В банке сообщили, что кассир подготовила пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. В то же время сотрудница банка успела нажать на "тревожную кнопку", включила сирену и вызвала охрану.

Грабитель покинул отделение банка, услышав сирену.

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По факту попытки вооруженного ограбления отделения ПриватБанка ведется следствие.

Кроме того, служба безопасности банка объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о преступниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление

"Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, по электронной почте [email protected], а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется", - заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Ранее ПриватБанк заблокировал карты клиента, который не так давно продал квартиру. От мужчины потребовали подтвердить происхождение этих средств.

Еще один клиент банка рассказал, что предварительно его никто не предупреждал о блокировке счетов, а ограничения ввели в нерабочий день.

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