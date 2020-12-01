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В ЕС перечислили последствия скандальных решений КСУ

1 декабря 2020, 20:11

Количество обвинительных приговоров по коррупционным расследованиям пока остается низким.

евросоюз
В ЕС указали на последствия решений КСУ / Reuters

Недавние решения Конституционного суда Украины (КСУ) поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией и подтвердили жизненно важное значение судебной реформы.

Об этом говорится в ежегодном отчете Евросоюза по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном во вторник, 1 декабря.

В частности, в отчете указано, что за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов. Так, Высший антикоррупционный суд вынес свои первые вердикты, улучшилось сотрудничество между САП и НАБУ.

Но в ЕС подчеркивают, что количество обвинительных приговоров по коррупционным расследованиям пока остается низким.

Отдельно отчет упоминает о последних решениях Конституционного суда Украины, заявляя, что они поставили под сомнение достижениях страны в борьбе с коррупцией. В ЕС считают, что события вокруг КСУ подтвердили жизненную необходимость серьезной судебной реформы.

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"Решение (КСУ от 27 октября – ред.) вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в том числе из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима", – говорится в отчете.

Конституционный кризис в Украине

  • КСУ 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовное наказание для государственных служащих за внесение недостоверной информации в налоговые декларации.
  • После принятия решения о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры в Украине на заседании СНБО, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона №4288. Инициативой предлагается признание ничтожными решений КСУ по антикоррупционным законам и прекращение полномочий судей Конституционного суда.
  • 27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект по восстановлению электронного декларирования в Украине. В тексте документа под №4434 речь идет об отдельном определении наказания за невнесение декларации, исключении статьи 366-1 из УКУ и дополнение свода законов новой статьей 3662 под названием "Декларирование недостоверной информации".
  • 28 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что законопроект по е-декларациям примут в первом чтении уже на этой неделе, тогда как по КСУ готовится компромиссное решение.

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