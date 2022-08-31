В Германии сделали заявление о снятии санкций с РФ

Германия / "Википедия" и УНИАН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что они не будет снимать санкции с России, даже если люди будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

"Могу пообещать народу Украины: мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько нужно, что бы не думали мои немецкие избиратели", - сказала она на Forum 2000 в Праге.

Бербок отметила, что все в ЕС хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. Но пока этого не произойдет, санкции против России должны оставаться.

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"Наступит зимний период, и мы, как демократические политики будем сталкиваться с препятствиями. Люди будут выходить на улицы и говорить: мы не можем заплатить за электроэнергию. А я скажу: да, я знаю, и мы поможем вам социальными мерами. Но я не хочу говорить: ладно, тогда мы прекращаем санкции против России. Мы поддерживаем Украину, и это означает, что санкции зимой также будут оставаться в силе, даже если для политиков это будет сложно", - сказала она.

Бербок отметила, что Европа должна найти решение социальных проблем без снятия санкций с РФ.

Кроме этого, она сказала, что война России против Украины является и гибридной войной.

"Ее стратегия заключается в том, чтобы расколоть наши демократические государства со словами: вот теперь бедных людей бросают на произвол судьбы. И мы должны на это отвечать: нет. Мы солидарны со всеми нашими гражданами так же, как мы поддерживаем всех украинцев", - добавила она.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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