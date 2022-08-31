УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Германии сделали заявление о снятии санкций с РФ

31 августа 2022, 22:38

Бербок отметила, что все в ЕС хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее.

Германия, оружие
Германия / "Википедия" и УНИАН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что они не будет снимать санкции с России, даже если люди будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

"Могу пообещать народу Украины: мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько нужно, что бы не думали мои немецкие избиратели", - сказала она на Forum 2000 в Праге.

Бербок отметила, что все в ЕС хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. Но пока этого не произойдет, санкции против России должны оставаться.

Видео дня

"Наступит зимний период, и мы, как демократические политики будем сталкиваться с препятствиями. Люди будут выходить на улицы и говорить: мы не можем заплатить за электроэнергию. А я скажу: да, я знаю, и мы поможем вам социальными мерами. Но я не хочу говорить: ладно, тогда мы прекращаем санкции против России. Мы поддерживаем Украину, и это означает, что санкции зимой также будут оставаться в силе, даже если для политиков это будет сложно", - сказала она.

Бербок отметила, что Европа должна найти решение социальных проблем без снятия санкций с РФ.

Кроме этого, она сказала, что война России против Украины является и гибридной войной.

"Ее стратегия заключается в том, чтобы расколоть наши демократические государства со словами: вот теперь бедных людей бросают на произвол судьбы. И мы должны на это отвечать: нет. Мы солидарны со всеми нашими гражданами так же, как мы поддерживаем всех украинцев", - добавила она.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

Читайте также:

санкции санкции против России Анналена Бербок Германия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:46

Приметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удача

22:38

В Германии сделали заявление о снятии санкций с РФВидео

22:29

Гороскоп на сентябрь 2022 для Львов: возвращение долгов, курортный роман и расставаниеВидео

22:18

На Донбассе россияне учат украинских детей убивать - мэр

22:08

Шоу продолжается: возле Антоновского моста гремят новые взрывыВидео

Реклама
22:04

Путинист Буйнов оказался на больничной койкеВидео

21:56

Психолог оценил вероятность шизофрении у Путина и рассказал о его клиническом диагнозеВидео

21:29

Будут купаться в деньгах: какие 3 имени несут богатство и денежный успех для каждогоВидео

21:19

Брезгует нормами человечности: РФ применяет против Украины все виды оружия - ЗеленскийВидео

21:15

Экстрасенс спрогнозировал, что ждет украинцев зимой и когда будет победа над РФ

21:05

"Жара начинается": у Зеленского анонсировали контрнаступление ВСУ по всему фронтуВидео

20:50

Надежда Бабкина на фото скривила гнусную ухмылку возле развалин драмтеатра в МариуполеВидео

20:48

Сергей Стерненко. Как украинские партизаны ликвидируют коллаборантовВидеоблоги

20:44

Катрин Денев устроила променад на фестивале в Венеции со значком в поддержку УкраиныВидео

20:41

Гороскоп на сентябрь 2022 для Раков: к чему готовиться в первый месяц осениВидео

20:40

"Чтобы по семье не били": бойцы ВСУ откровенно рассказали, что мотивирует их на фронте

20:35

"Лучше домой свалить": элитные спецназовцы РФ бунтуют и отказываются воевать в УкраинеВидео

20:35

Контрнаступление на Херсонщине: как ВСУ используют тактику НАТОмнение

20:10

Mamarika рассказала, как и почему ее муж выехал из Украины

20:10

Приметы на 2 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была удачнойВидео

Реклама
19:58

Угрожают всему миру: Зеленский требует наказать РФ жесткими санкциямиВидео

19:54

Путин нашел нового "любимчика": кто занял место бывшего "фаворита" диктатора ШойгуВидео

19:52

На Днепропетровщине юноша коснулся кассетного снаряда оккупантов и погибВидео

19:47

Кровавые разборки оккупантов в Херсоне: пьяные контрактники расстреляли ФСБшниковВидео

19:37

Сотрудничали с Сурковым и Медведчуком: в Украине готовили переворотВидео

19:20

9 лет счастья: 4 знака зодиака – в списках везунчиков до 2031 годаВидео

19:17

Топ-модель Белла Хадид показала свой жирный и калорийный завтрак

19:04

Гороскоп на завтра, 1 сентября 2022: Девам – траты, Скорпионам – семейные проблемы, Рыбам – риск травмВидео

19:02

Оккупанты Крыма запретили пиротехнику и дроны: в чем причинаВидео

18:58

Мощные удары ВСУ: на Херсонщине уничтожены базы и колонна РФ с десятками оккупантовВидео

18:53

Что делать, если наступили на стекло: первая помощь при порезе

18:53

Не прекращала громко плакать: сеть растрогало видео встречи украинского солдата с мамойВидео

18:32

До Нового года будут страдания: астролог назвала город, где оккупанты будут бомбить до конца 2022Видео

18:18

У Зеленского высказались о визовых ограничениях для россиян в ЕвропеВидео

18:16

Наступление ВСУ дало успех в трех районах Херсонщины - областной совет

18:09

Оккупантам светит "снарядный голод": у РФ кончаются пушки и бронетехника – The InsiderВидео

18:01

Располневшая Анна Неплях засветила голую пятую точку в центре Рима

17:48

Пенсии в Украине: кому ожидать повышения осенью и зимойВидео

17:47

В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в шпионаже в пользу РФ - Die ZeitВидео

17:34

Взрыв и огромный столб черного дыма: в Новой Каховке "прилет" по базе оккупантов РФВидео

Реклама
17:31

Горбачев также вралмнение

17:07

Знаки судьбы: что означают одинаковые цифры на часахВидео

17:01

"Страшное зрелище": Бабкина поделилась впечатлениями о Мариуполе, разрушенном россиянами

16:57

"Никогда не встречай своих героев": Арнольд Шварценеггер попрощался с Михаилом Горбачевым

16:53

Приметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливойВидео

16:36

Нет полного запрета, только ограничения: в ЕС договорились о визовом "бане" для россиян - PoliticoВидео

16:33

Бойцы ВСУ "покрошили" элитный отряд спецназа Росгвардии - ВВСВидео

16:27

Армия Украины закрепила огневой контроль над Антоновским и Каховским мостамиВидео

16:24

Дочь Пескова "развели" на деньги мошенники

16:21

Эксперт объяснил, для чего нужна постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять