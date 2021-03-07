В Госдуме пригрозили "защищать" оккупированный Донбасс от ВСУ

В Госдуме РФ сделали воинственное заявление / telegrafist.org

Россия готова защищать оккупированные районы Донбасса от украинских войск, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Александр Шерин.

В эфире Говорит Москва он напомнил, что жители ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе, а Россия должна защищать своих граждан.

Он заявил о том, что в РФ якобы располагают "неоспоримыми доказательствами и разведданными" о том, что на стороне украинских вооружённых сил наблюдается сосредоточение войск у непосредственной границы "ЛДНР".

"Находятся там, в том числе, и советники, то, конечно, нам необходимо обратить на это внимание, предостеречь киевскую сторону о том, что мы будем реагировать оперативно и жёстко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договорённостей, срыва системы прекращения огня", - добавил Шерин.

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Жесткое заявление Леонида Кравчука:

Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.

"Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук.