В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта / .skoda-auto.ua

Государственное предприятие "Дороги Харьковщины" 14 июня в системе "Прозорро" объявило закупку автомобиля Skoda Karoq или эквивалента.

Как сообщает Depo.Харьков, ожидаемая стоимость автомобиля составляет 906 тыс. грн. Аукцион запланирован на 2 июля. Победитель должен поставить автомобиль до июня 2022 года.

В документах указано, что машина должна быть не менее 2021 года выпуска, цвета серый металлик. Машина должна быть оборудована так называемым пакетом "Плохие дороги".

Справка. Государственное предприятие "Дороги Харьковщины" выступает заказчиком работ и балансодержателем дорог местного значения. Целью деятельности предприятия является обеспечение развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Харьковской области, а также совершенствование дорожного хозяйства Харьковской области, повышение эффективности использования материальных, финансовых и других ресурсов.

Пакет "Плохие дороги" — это своего рода заводской тюнинг автомобиля под условия эксплуатации, которые отличаются от тех, под которые он проектировался. В пакете "Плохие дороги" чаще увеличен на 20 — 30 мм дорожный просвет и, как правило, усилены основные элементы подвески.

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