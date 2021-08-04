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В Харькове на миллионной взятке погорел глава облсовета: САП вручила подозрение

4 августа 2021, 17:09

Товмасяна подозревают в вымогательстве крупной взятки.

Товмасяну вручают подозрение / НАБУ

Сотрудники антикоррупционных органов в среду, 4 августа, вручили подозрение по делу о вымогательстве взятки в особо крупных размерах главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о незаконном вымогательстве 1050000 грн.

"4 августа 2021 прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1050000 грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды)", - указано в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следователи выяснили, что в начале 2021 года Товмасян, будучи в сговоре со своим заместителем, требовал за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет, взятку в сумме 1 050 000 грн. В итоге они получили желанные деньги в течение полугодия четырьмя траншами. Более того, в этой коррупционной схеме посредником выступил адвокат.

Миллионная взятка в Харьковском облсовете - что об этом известно:

Замглавы Харьковского облсовета Андрей Малыш был задержан 22 июля при получении миллионной взятки. Он вместе со своим сообщником вымогал деньги у директора КП за сохранение его должности.

Позже суд отправил его под арест с возможностью внесения 4,75 млн гривен залога. Необходимую сумму внесли за Малыша 29 июля и он вышел на свободу.

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