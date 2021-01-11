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В Харькове после смерти Кернеса назревает скандал

11 января 2021, 18:57
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Полиция усомнилась в подлинности электронной подписи умершего мэра города.

Кернес
После смерти Кернеса вспыхнул скандал / УНИАН

Нацполиция Харьковской области проверяет подлинность электронной подписи умершего мэра Геннадия Кернеса на обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем харьковского горсовета.

Соответствующее обращение Кернес направил за несколько дней до смерти, написала в Telegram депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева.

Она опубликовала ответ прокуратуры на свое депутатское обращение. В нем говорится, что прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи неустановленными лицами на представлении мэра Геннадия Кернеса об избрании Терехова. Депутат настаивает, что по состоянию здоровья городской голова не мог воспользоваться подписью лично.

В прокуратуре отметили, что сведения об изложенных событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Расследование ведет полиция Харьковской области.

Смерть Геннадия Кернеса:

  • 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
  • 23 декабря в церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
  • Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
  • Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.

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