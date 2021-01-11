В Харькове после смерти Кернеса назревает скандал

Полиция усомнилась в подлинности электронной подписи умершего мэра города.
Нацполиция Харьковской области проверяет подлинность электронной подписи умершего мэра Геннадия Кернеса на обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем харьковского горсовета.
Соответствующее обращение Кернес направил за несколько дней до смерти, написала в Telegram депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева.
Она опубликовала ответ прокуратуры на свое депутатское обращение. В нем говорится, что прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи неустановленными лицами на представлении мэра Геннадия Кернеса об избрании Терехова. Депутат настаивает, что по состоянию здоровья городской голова не мог воспользоваться подписью лично.
В прокуратуре отметили, что сведения об изложенных событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).
Расследование ведет полиция Харьковской области.
Смерть Геннадия Кернеса:
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- 23 декабря в церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
- Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.