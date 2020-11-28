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В Харькове произошли столкновения возле Мемориала жертвам Голодомора

28 ноября 2020, 23:59

Конфликт вспыхнул между активистами и неизвестными.

День памяти жертв голодоморов в Харькове / Фото: скриншот из видео

В Харькове 28 ноября в День памяти жертв голодоморов вспыхнули столкновения между активистами патриотических организаций, в частности Нацкорпуса, и неизвестными гражданами.

Как сообщает Kharkiv Today, инцидент произошел возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора, о столкновениях заявили патриоты.

По информации Нацкорпуса, столкновения спровоцировали люди, которые охраняют название Фельдман экопарк - буквы установлены рядом с Мемориальным комплексом. Противостояние началось после того, как националисты решили установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе. Однако им пытались помешать это сделать 50 "спортсменов, охранявших забор и буквы".

"Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии очень чувствительная сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора – пока единственное благоустроенное место памяти в области", - отметили в Нацкорпусе.

Несмотря на конфликт, активисты установили баннеры с надписью "Голодомор" и "Мы помним" с фамилиями организаторов геноцида, а также зажгли файеры.

На место инцидента приезжала полиция. Впрочем, позже правоохранители проинформировали, что мероприятия памяти жертв Голодомора в регионе прошли без нарушений правопорядка.

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  • Напомним, в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв голодоморов.

  • В Киеве состоялась акция активистов Национального корпуса по случаю Дня памяти жертв голодоморов возле российского посольства.

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