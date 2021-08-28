В Харькове зафиксирована смертельно опасная инфекция

Женщина была в Нигерии / pixabay

В Харькове зарегистрировано опасное инфекционное заболевание. Случай тропической малярии выявлен у женщины 1979 года рождения.

Об этом сообщает Харьковский центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Отмечается, что недавно женщина приехала из Нигерии. Инфекцию зафиксировали еще 24 августа.

Уже выяснено, что во время пребывания в стране женщина не болела малярией. Но при этом она замечала укусы комаров. Первые симптомы проявились 20 августа. Однако к медикам она обратилась только спустя четыре дня.

Женщина жаловалась на общую слабость, головную боль и высокую температуру.

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Малярия в Украине - что об этом известно:

С начала 2020 год и по сегодняшний день в Харьковской области зарегистрировали 9 случаев малярии. Все они привезены.

2 человека, которые находились в странах Африканского континента и не проводили индивидуальную химиопрофилактику, скончались.

Чем опасна малярия:

Малярия - это инфекционная болезнь, которая протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.

Симптомы появляются спустя 10-15 дней после укуса инфицированного комара.