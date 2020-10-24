В Хмельницкой области в аварии погибли подростки

На Хмельнитчине авария унесла жизни подростков / Фото prm

В пятницу вечером, 23 октября, в городе Волочиск Хмельницкой области столкнулись кроссовер и легковушка, погибли два подростка, есть пострадавший.

В Волочиске на ул. Независимости столкнулись ВАЗ 2101 и Honda CR-V, после ДТП спасатели вырезали подростков из ВАЗа, говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуация.

В ГСЧС добавили, что подростки были госпитализированы, но они скончались в больнице. Погибшим 14 и 15 лет.

"...Водитель и два пассажира из Жигулей были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. К сожалению, два пассажира ВАЗ погибли в больнице", – отметили в ведомстве.