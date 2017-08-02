Смертельная авария на Волыни: два подростка погибли на месте, один в больнице

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на Волыни в Маневечском районе, в результате которого два подростка погибли, один в больнице.

Как сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook, ДТП произошло на улице села Прилесное в ночь на 2 августа.

По информации правоохранителей, грузовик MAN вылетел на тротуар и сбил трех подростков, две девушки 16 и 17 лет погибли на месте, юношу 16 лет госпитализировали в отделение хирургии районной больницы.

По информации медиков, у пострадавшего юноши — политравма, в частности таз сломанный в нескольких местах. Также у него — напряженный живот, что может свидетельствовать о разрыве внутренних органов и кровотечение. Однако, пока врачи не могут проверить, действительно ли это так, ведь в районном медучреждении форуме компьютерного томографа. А местные хирурги не имеют права оперировать детей, пишет volyn24.com.

Пока в Маневичах ждать луцких специалистов, которые решат — перевозить юношу в областной центр, проводить диагностическую операцию на месте.

Парень находится в сознании, однако ночью, когда прошел шок, ему стало хуже. Поэтому медики перевели пациента в реанимацию, говорят врачи.

Полицейские установили, что за рулем грузовика был 42-летний житель райцентра Маневичи. Вероятно, он не справился с управлением и наехал на детей, которые сидели на лавочке, пишет местное издание Волынские новости.

После аварии водитель скрылся с места ДТП, оставив грузовик. Через некоторое время правоохранители нашли беглеца. На данный момент решается вопрос касательно объявления ему о подозрении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Львовщине рейсовый автобус на встречке врезался в отбойник: погиб водитель, пострадали пассажиры.