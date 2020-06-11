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В Кабмине анонсировали снижение тарифов на тепло и горячую воду для населения

11 июня 2020, 14:13

Цены снизят в отопительный сезон 2020/2021 годов.

Киев отопление
В Украине ожидается снижение цен на отопление / Факти - ICTV

Правительство приняло постановление, согласно которому предприятия теплоснабжения будут обязаны уже в действующих на данный момент тарифах уменьшить расходы на покупку природного газа. Вследствие этого ожидается снижение тарифов на тепло и горячую воду для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад и территорий.

В принятом на заседании Кабмина 10 июня постановлении говорится о том, что тарифы на коммунальные услуги зависят от ценовой политики в энергетической сфере. Рыночная стоимость природного газа для предприятий теплоснабжения меняется каждый месяц. К примеру, в прошлом отопительном сезоне цена тысячи кубометров составляла от 2897 до 4899 гривен.

В связи с тем, что цена на покупку природного газа предприятиями в период отопительного сезона 2020-2021 будет меняться исходя из рыночной конъюнктуры, возникает необходимость пересмотреть тарифы еще до начала отопительного сезона, чтобы определить размер расхода на покупку природного газа, который во многом заложен в самой структуре тарифа. После этого цена на газ и горячую воду для населения должна снизиться.

Напоследок в ведомстве подчеркнули, что благодаря данному постановлению предприятия теплоснабжения смогут снизить тарифы на тепло, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, так как ранее цена на данные услуги включала расходы на покупку газа по цене выше средней.

Ранее сообщалось, что уже с 1 января 2021 года в Украине в среднем на 20% повысят тарифы на холодную воду.

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