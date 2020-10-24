УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19

24 октября 2020, 14:27

В Украине ситуация зависит от того количества койко-мест, которое вводится в эксплуатацию.

карантин
Олег Немчинов рассказал, как избежать локдауна / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов оценил вероятность введения жесткого карантина из-за коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, такой сценарий можно предотвратить при условии четкого соблюдения эпидемиологических требований.

Министр уточнил, что ситуация зависит от того количества койко-мест, которое вводится в эксплуатацию.

"У нас критически ограничено наличие врачей, но вы знаете о поручении премьер-министра о внегоспитальных территориях. Думаю, что нам надо избежать локдауна, и не совсем корректно говорить, что у нас все так плохо", - сказал Немчинов.

В свою очередь руководитель Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Роман Родина добавил, что Украина может избежать локдауна.

"С эпидемиологической точки зрения, прежде всего нужно соблюдение требований, они у нас четко прописаны, у нас есть красные зоны. Сегодня мы установили новые зоны, кстати, 17% админтерритории Украины в красных зонах. И там четко прописано, что если мы будем соблюдать, у нас не будет локдауна. Было озвучено – 15 тыс. (случаев в сутки – ред.), это та критическая цифра, когда система здравоохранения еще способна справляться", - добавил Родина.

Читайте такжеКатастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ранее Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине.

По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом". Замминистра здравоохранения уверен, что возможный коллапс системы здравоохранения в Украине может остановить экономику страны.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине COVID-19 заболели более 337 тыс. человек, за минувшие сутки - 7014.
  • За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 125 человек, выздоровели после COVID-19 2 тыс. 177.
  • Всего в Украине COVID-19 заболели 337 тыс. 410 человек, умерли - 6 тыс. 289, выздоровели - 139 тыс. 755.
  • Количество активных больных по состоянию на утро 24 октября составляет 191 тыс. 366 человек.
карантин коронавирус в Украине Covid-19 Олег Немчинов карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:03
"День тишины" перед выборами: есть сотни нарушений, названы области-лидеры
14:48
Арахамия срочно вызвал взрывотехников: что нашли на авто соратника Зеленского Видео
14:45
Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку" Видео
14:45
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
14:27
В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19 Видео
Реклама
14:13
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
14:05
Врач назвал самых опасных переносчиков коронавируса Видео
14:00
Эксперт сказал, что всегда должно быть в холодильнике
14:00
В моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фото Фото
13:44
Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ
13:34
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
12:57
Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку Видео
12:53
Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины после инсульта у добровольца Видео
12:41
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
12:24
"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша" Видео
12:19
Из-за ракетного удара Армении по Гяндже погиб подросток из России Видео
11:57
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
11:47
Коронавирус в Украине рванул вперед: Степанов рассказал, насколько забиты больницы Видео
11:20
Под Тернополем найдены мертвыми три человека: раскрыта вероятная причина гибели
11:07
Эксперт растолковал, нужна ли маска для лица в морозную погоду Видео
Реклама
10:59
"Россия занимается варварством": Данилов спрогнозировал сроки распада РФ Видео
10:47
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
10:37
Почему Запад в восторге от украинских политиков мнение
10:34
Кровавые обстрелы Азербайджана: у Алиева предупредили Ереван о жесткой ответке
10:17
Врач назвал пять мест, где можно легко заразиться коронавирусом Видео
09:56
Уехать из "красной" зоны карантина: Укрзализныця открывает продажу билетов Видео
09:35
Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум Видео
09:34
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
09:29
Президент Польши Дуда заболел коронавирусом Видео
08:55
Мощный удар по Украине: в Киеве назвали главную угрозу Газпрома Видео
08:29
Почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривен мнение
08:27
Новичок для Навального: стали известны имена создателей яда для покушения Видео
08:15
Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фото Фото
08:14
Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября Видео
07:41
Больные Covid-19 стали умирать вдвое быстрее - ученые Видео
07:17
Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе Видео
07:15
Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19 Видео
06:55
Повторный карантин приведет Украину к катастрофе мнение
06:29
Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности Видео
06:03
Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача
Реклама
05:32
Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака Видео
05:06
Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване Видео
04:26
"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото
03:48
Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ
02:09
На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео Видео
01:34
По лезвию бритвы: секс с разными партнерами опасен для здоровья
00:55
"Коварные": девушка Руслана Квинты засветила грудь Фото
00:19
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
00:19
Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19
23 октября, пятница
23:54
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять