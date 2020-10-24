В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19

В Украине ситуация зависит от того количества койко-мест, которое вводится в эксплуатацию.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов оценил вероятность введения жесткого карантина из-за коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, такой сценарий можно предотвратить при условии четкого соблюдения эпидемиологических требований.
Министр уточнил, что ситуация зависит от того количества койко-мест, которое вводится в эксплуатацию.
"У нас критически ограничено наличие врачей, но вы знаете о поручении премьер-министра о внегоспитальных территориях. Думаю, что нам надо избежать локдауна, и не совсем корректно говорить, что у нас все так плохо", - сказал Немчинов.
В свою очередь руководитель Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Роман Родина добавил, что Украина может избежать локдауна.
"С эпидемиологической точки зрения, прежде всего нужно соблюдение требований, они у нас четко прописаны, у нас есть красные зоны. Сегодня мы установили новые зоны, кстати, 17% админтерритории Украины в красных зонах. И там четко прописано, что если мы будем соблюдать, у нас не будет локдауна. Было озвучено – 15 тыс. (случаев в сутки – ред.), это та критическая цифра, когда система здравоохранения еще способна справляться", - добавил Родина.
Читайте такжеКатастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна
Напомним, ранее главный санврач Виктор Ранее Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине.
По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом". Замминистра здравоохранения уверен, что возможный коллапс системы здравоохранения в Украине может остановить экономику страны.
Коронавирус в Украине:
- В Украине COVID-19 заболели более 337 тыс. человек, за минувшие сутки - 7014.
- За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 125 человек, выздоровели после COVID-19 2 тыс. 177.
- Всего в Украине COVID-19 заболели 337 тыс. 410 человек, умерли - 6 тыс. 289, выздоровели - 139 тыс. 755.
- Количество активных больных по состоянию на утро 24 октября составляет 191 тыс. 366 человек.