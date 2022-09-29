"В каком состоянии этот хлам?": в Украине высказались о применении ядерного оружия Путиным

Алексей Резников / Генштаб ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о существовании рисков применения Россией ядерного оружия.

Как сказал Резников в интервью Интерфакс-Украина, качество и состояние такого вооружения вызывает вопросы. Так что в России могут нажать "на ядерную кнопку, но это может бахнуть прямо там".

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерам", и "Калибрами", и самолетами. Какого оно качества и состояния – у меня вопрос", – заметил глава Минобороны.

Он также напомнил, что Украина отдала России свое ядерное вооружение. Однако неизвестно, в каком состоянии сейчас оно находится и утилизировали ли его.

"А в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России еще на вооружении, мы их делали более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", – объяснил Резников.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах. И Путин об этом уже предупрежден.

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