В Киеве авто въехало в мусоровоз, пока его владелец дрался с прохожим

В Киеве автомобиль без водителя за рулем врезался в мусоровоз / Скрин из видео

В столице автомобиль попал в ДТП без водителя за рулем. Сам водитель в это время "выяснял отношения" с прохожим.

Соответствующее видео инцидента, которое сняли очевидцы, было обнародовано на Telegram-канале "Киев Оперативный".

Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Киеве.

Автомобиль Toyota на ходу влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот, возмутившись, стукнул по авто ногой. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом.

При этом автомобиль не стал ждать своего владельца – машина двинулась дальше и врезалась в мусоровоз.

Реклама

Ранее в Тернопольской области рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека, еще семь человек находятся в больнице с разными травмами.

Напомним, на Черниговщине произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом. В аварии погибли 13 человек. В области объявили траур по погибшим в страшном ДТП.

Читайте также: