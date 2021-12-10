В Киеве авто въехало в мусоровоз, пока его владелец дрался с прохожим

Инцидент произошел на улице Ревуцкого в столице.
В столице автомобиль попал в ДТП без водителя за рулем. Сам водитель в это время "выяснял отношения" с прохожим.
Соответствующее видео инцидента, которое сняли очевидцы, было обнародовано на Telegram-канале "Киев Оперативный".
Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Киеве.
Автомобиль Toyota на ходу влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот, возмутившись, стукнул по авто ногой. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом.
При этом автомобиль не стал ждать своего владельца – машина двинулась дальше и врезалась в мусоровоз.
Ранее в Тернопольской области рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека, еще семь человек находятся в больнице с разными травмами.
Напомним, на Черниговщине произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом. В аварии погибли 13 человек. В области объявили траур по погибшим в страшном ДТП.
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