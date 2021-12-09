ДТП на Тернопольщине: людей доставали из искореженного автобуса, двое погибших

В Тернопольской области произошло ДТП / tp.npu.gov.ua

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека.

Еще 7 человек находятся в больнице с различными травмами, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"В результате удара госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус был дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский.

Читайте такжеДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертвПо предварительной информации правоохранителей, водители обоих транспортных средств были трезвы, у них были взяты образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

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Жуткая ДТП под Тернополем

Авария произошла вечером, 8 декабря. Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. Спасатели опубликовали видео, как окровавленных пассажиров деблокировали из изуродованной маршрутки.

Ранее вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом. Жертвами аварии стали 13 человек, шесть человек пострадали.

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