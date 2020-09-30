В Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США - СМИ

Погибла сотрудница Посольства США в Украине / УНИАН

Сотрудница посольства США была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации, женщину обнаружили около полудня в Шевченковском районе столицы.

Позже стало известно, что это сотрудница посольства США Санвер Никаэло.

Ее госпитализировали в больницу, но усилия врачей были тщетными, от полученных травм она скончалась.

Чуть позже Департамент коммуникации Национальной полиции Киева в Facebook сообщил, что в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы.

"Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения", - сказано в сообщении правоохранителей.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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