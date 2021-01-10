В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина

Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время карантина.
С 8 января в Киеве, как и по всей Украине, ужесточили карантин. Но работу катков по новым требованиям все-таки разрешили.
Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время локдауна, говорится в сообщении пресс-службы Госпотребслужбы в Киеве. Речь идет о работе праздничных концертов, ярмарок, в том числе и продуктовых. Работа любых ярмарок и торговля продуктами (сэндвичи, глинтвейн) и непродовольственными товарами останавливаются.
"Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднований должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метров и не допускать на игровые площадки более 20 человек", - сообщили о работе катков.
Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине осенью, власти анонсировали локдаун. Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.
- При этом эксперты считают, что нет смысла вводить локдаун в январе.
Автор: Екатерина Трохимчук