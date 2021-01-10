В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина

В столице разрешили работу катков / УНИАН

С 8 января в Киеве, как и по всей Украине, ужесточили карантин. Но работу катков по новым требованиям все-таки разрешили.

Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время локдауна, говорится в сообщении пресс-службы Госпотребслужбы в Киеве. Речь идет о работе праздничных концертов, ярмарок, в том числе и продуктовых. Работа любых ярмарок и торговля продуктами (сэндвичи, глинтвейн) и непродовольственными товарами останавливаются.

"Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднований должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метров и не допускать на игровые площадки более 20 человек", - сообщили о работе катков.

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