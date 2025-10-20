В Киеве прошла акция против коррупции на войне

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-proshla-akciya-protiv-korrupcii-na-voyne-10707935.html Ссылка скопирована

В Киеве, на мемориале Бабий Яр, прошла акция против коррупционных схем: митингующие являются родными военнослужащих, они высказались против кражи госбюджета во время войны.

Пикет прошел 19 октября в символическом месте – Бабий Яр. Именно эта часть столицы стала местом проведения митинга.

Участники акции заявили, что коррупция во время войны, особенно с момента полномасштабного вторжения, только усилилась. Протестующие, родные воюющих в рядах Вооруженных сил, подчеркивают, что это недопустимо, когда на линии столкновения гибнут наши воины, а некоторые представители власти "покупают яхты и выводят свои украденные деньги за границу".

"Я стою перед вами не как просто гражданин, а как человек, в котором горит гнев. Гнев, который должен сжечь эту проклятую систему, где воры в погонах и пиджаках торгуют жизнью наших солдат. Они воруют! Воруют, когда покупают яйца по цене золота. Воруют, когда "Укроборонпром" превращается в "Укрскраденпром". Воруют, когда миллиарды на оборону разворовываются, а на фронте нет окопов", - заявила одна из пикетчиков.

На плакатах участников акции были надписи: "Украли на войне – убили наших ребят", "Без коррупции – победит Украина", "Коррупционер = предатель", "Нет места коррупции в новой Украине".

Цель пикетчиков – обратить внимание украинского сообщества на преступления недобросовестных людей, которые "зарабатывают на крови". Все собравшиеся надеются, что соответствующие органы власти продолжат разоблачать коррупционные схемы и наказывать виновных.

