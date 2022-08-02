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В Кривом Роге фанатка России смело разгуливала по городу во вражеской форме

2 августа 2022, 23:22

Странную женщину в форме военнослужащего военного флота РФ криворожане встретили на улицах Терновского района.

полиция
Полиция задержала женщину в форме РФ / УНИАН

В Кривом Роге повязали женщину, которая разгуливала по улице в униформе военного флота РФ, сообщил во время телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, возмущенные люди вызвали правоохранителей, и почитательница армии страны-агрессора была задержана.

"Представьте себе - в эти дни, когда Россия направляет свои смертоносные ракеты на головы наших лучших граждан, на наших мирных граждан, полицейские Днепропетровской области задержали жительницу города Кривой Рог, которая нарядилась в униформу страны-агрессора, и гуляла в ней... То есть находятся и те, кто до сих пор ничего не понял, что происходит в Украине, кто хочет нашей смерти, смерти нашего государства", - высказался чиновник.

Странную женщину в форме военнослужащего военного флота РФ криворожане встретили на улицах Терновского района 31 июля - гражданка спокойно шла куда-то, не обращая внимания на возмущенные взгляды окружающих. Те и позвонили в "102", пишет местное издание Первый городской.

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Случай подтвердили также в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Правонарушительнице теперь грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без нее.

Такое наказание предусмотрено по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Также сообщается, что патрульные устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

Напомним, возле Сватово в Луганской области украинские партизаны уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Подвоз железной дорогой боеприпасов для оккупантов на фронт теперь затруднен.

Украинские партизаны оставили вражеским войскам яркие послания, которые напоминают о том, что ВСУ уже совсем рядом. Активисты расклеили по всему города забавные листовки с посланиями о том, что украинские военные уже совсем близко, как и сезон знаменитых херсонских арбузов.

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полиция военная форма закон о коллаборантах Евгений Енин новости Украины
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