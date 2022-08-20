В крымской Оленевке сработала российская ПВО: над населенным пунктом взрывы и дым

Взрывы над Оленевкой в Крыму/ Telegram

В оккупированном Крыму вечером 20 августа снова раздаются взрывы – сработала противовоздушная оборона российских захватчиков над селом Оленевка Черноморского района.

О работе российской ПВО сообщают очевидцы.

В местных Telegram-каналах пишут, что как раз в этот день в Оленевке происходит какой-то концерт, участие в котором принимают многие звезды.

Также сообщается, якобы ПВО оккупантов сработало дважды.

Взрывы в Оленевке в Крыму/ Telegram

Взрывы в Оленевке в Крыму/ Telegram

Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму россияне паникуют после серии взрывов, прозвучавших на военных базах оккупантов. В Сети появляются видео, на которых запечатлено, как россияне Крыма в панике говорят о необходимости срочно покинуть полуостров.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что по штабу Черноморского флота России в Севастополе на территории оккупированного Крыма в субботу, 20 августа, мог ударить дрон-камикадзе. Страна-агрессор начала заявлять о том, что они якобы сбили этот дрон, просто чтобы скрыть свои ошибки. А на самом деле они его не сбивали, считает эксперт.

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