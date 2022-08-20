УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Авиация ВСУ наведалась в гости к оккупантам на юге: россияне подсчитывают потери

20 августа 2022, 19:19

Украинские защитники успешно атаковали опорный пункт врага.

Авиация ВСУ
Авиация ВСУ / скриншот

ВСУ ликвидировали 10 российских оккупантов и две единицы бронированной техники врага на южном фронте.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что постаралась наша авиация, пишет "ТСН".

"Нашей авиацией на рассвете атакован опорный пункт врага вблизи Ивановки, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, уменьшили вражеское войско на 10 рашистов и две единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", - отметил он.

По словам Назарова, корабельная группировка врага без существенных изменений количества и задач продолжает маневры вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах.

Ранее сообщалось, что украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине.

Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

Также мы писали, что в субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью. Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С-300.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Читайте также:

война в Украине ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:03

"Дырявое" ПВО оккупантов не справляется: ВСУ сняли очередную серию Чернобаевки

19:59

"Придется объяснять": эксперт рассказал, почему РФ не хочет признавать причины взрывов в Крыму

19:41

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:39

В крымской Оленевке сработала российская ПВО: над населенным пунктом взрывы и дымВидео

19:30

Будут выглядеть как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

Реклама
19:27

"Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзеВидео

19:20

Как Россия может ответить на взрывы в Крымумнение

19:19

Авиация ВСУ наведалась в гости к оккупантам на юге: россияне подсчитывают потериВидео

19:04

Если Россия ударит по атомной станции: Фейгин назвал условия ввода НАТО своих войск в УкраинуВидео

18:49

"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотилисьВидео

18:49

У нас сажают калину, у них - покупают Ладу Калину: Никитюк "проехалась" по русским

18:47

Эксперт рассказал, почему Россия не применит ядерное оружие

18:31

США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик назвал условия

18:23

"Развал и хаос": эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину

18:04

Одежду придется выбросить: 8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае

17:44

"Что за пятна на груди?": располневшую Елену Ваенгу подняли на смех

17:34

"Гауляйтера" Херсонщины Сальдо отравили "боевыми веществами": роспропаганда выдала новый фейкВидео

16:59

Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в УкраинеВидео

16:56

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

16:56

"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - экспертВидео

Реклама
16:51

Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье ХерсонаВидео

16:36

"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного КрымаВидео

16:23

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

16:18

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:03

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

15:41

В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к "геноциду украинцев"Видео

15:33

"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

15:08

"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

15:07

Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на ЛуганщинеВидео

15:02

"Град не усмотрел": в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

14:59

"Срок годности подходит к концу": Майка Тайсона сфотографировали в инвалидной коляске

14:58

За преступления должны отвечать дети и внуки россиян: Ермак об обстреле ВознесенскаВидео

14:38

Худший сценарий - доллар по 100: экономист рассказал, что ждет украинские обменники до конца годаВидео

14:38

В Крыму на ТВ запустили ролик с Зеленским: киберпартизаны показали видеоВидео

14:23

"Потеряла сознание в машине и не пришла в себя": муж Писанки рассказал, как умерла его тещаВидео

13:49

Оккупанты РФ накрыли огнем многоэтажку на Николаевщине: много раненых, среди них детиВидео

13:36

Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФВидео

13:01

"Не было выбора": Шойгу разразился новыми фантазиями относительно причин войныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

12:54

"Фашистская вертикаль": у Зеленского ответили на призывы в РФ к геноциду украинцев

Реклама
12:22

"Мы ехали пофотографироваться": оккупант оригинально оправдался, как попал на войнуВидео

12:18

"Закройте Крым, нам страшно": на оккупированном полуострове паника после новой "бавовны"ФотоВидео

12:18

Украинцам стоит делать запасы: продукты в Украине серьезно взлетят в цене

11:42

"Вопрос Крыма решится скоро": эксперт объяснил, как Украина будет освобождать полуостровВидео

11:41

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл деталиВидео

11:21

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

10:59

"Нет никакой пощады": дипломат РФ призвал к геноциду украинского народа

10:56

В оккупированном Бахчисарае прогремели взрывыВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:50

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять