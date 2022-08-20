Авиация ВСУ наведалась в гости к оккупантам на юге: россияне подсчитывают потери

Авиация ВСУ / скриншот

ВСУ ликвидировали 10 российских оккупантов и две единицы бронированной техники врага на южном фронте.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что постаралась наша авиация, пишет "ТСН".

"Нашей авиацией на рассвете атакован опорный пункт врага вблизи Ивановки, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, уменьшили вражеское войско на 10 рашистов и две единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", - отметил он.

По словам Назарова, корабельная группировка врага без существенных изменений количества и задач продолжает маневры вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах.

Ранее сообщалось, что украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине.

Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

Также мы писали, что в субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью. Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С-300.

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