В Крыму жестко ответили на угрозы Киева выгнать россиян из полуострова / УНИАН

Так называемый сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан России, переехавших на полуостров с материковой части России.

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как в Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны", - сказал в комментарии РИА Новости Чегринец.

По его словам, нынешний украинский режим показал свою нежизнеспособность.

"Его представители такими вот бредовыми заявлениями пытаются сохранить остатки рейтинга. Но на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины", - добавил Чегринец.

Отметим, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия переселила в аннексированный Крыма 500 тысяч россиян. Министр считает, что люди, которые приехали на полуостров из России, по сути, являются пособниками противозаконных действий российских властей в Крыму. Поэтому Украина будет рассматривать вопрос их выдворения с территории автономной республики.

"Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо", - добавил Резников.

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