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В Луцке установлен романтический рекорд: пенсионер 781 раз за год признался в любви

4 февраля 2022, 19:24

Мужчина представил 102 60-летних письма, которые заняли 427 страницы.

Евгений Филипчук признался в любви 781 раз год / Соцсети

Лучанин, бывший декан Луцкого национального технического университета Евгений Филипчук установил романтический рекорд и попал в Книгу рекордов Украины.

Как сообщает Суспильне Волынь, в этом ему помогла студенческая переписка с будущей женой, которая составила 102 письма. На 427 страницах слово "любовь" упоминается 781 раз.

Письма, которым уже более 60 лет Евгений и его уже покойная жена Ольга написали друг другу за один год разлуки.

Они познакомились на танцах. Молодой Филипчук уехал учиться в Харьков, а его возлюбленная осталась на Волыни. Позже пара поженилась, у нее родились две дочери, трое внуков и четверо правнуков.

Три года назад женщины не стало и мужчина случайно нашел архив романтических писем. Он подал заявку в национальный проект Книга рекордов Украины.

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"Этот материал соответствует рекорду Украины. Такого еще не было в категории "Семейное воспитание". Этот рекорд является стимулом для молодого поколения, которое должно в своих отношениях и чувствах ценить такие вещи, как любовь", - отметил представитель комиссии Виталий Иваницкий.

Теперь пенсионер работает над автобиографическим романом Пусть расскажут письма.

"Слово "любовь" - вечное, и моя книга будет написана об этом. Моя жена Оля ушла из жизни 3 года назад, но мы снова с ней встретились. Здесь, за письменным столом. Я держу в руках письма, написанные ее рукой. Я вижу, как расплывались буквы, и я целую на пожелтевших страницах следы ее слез. Сегодня роман Пусть расскажут письма мы пишем вдвоем", – рассказал он изданию КП в Украине.

Напомним, девятилетний украинец из села Семеновка Мелитопольского района установил рекорд по количеству отжиманий - Артем Захаров отжался 1001 раз. Предыдущий рекорд среди его сверстников составлял лишь 400 отжиманий.

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