Девятилетний украинец отжался 1001 раз и установил рекорд

Артем Захаров попал в Книгу рекордов Украины/ Фото iz.com.ua

Девятилетний украинец из села Семеновка Мелитопольского района установил рекорд по количеству отжиманий - Артем Захаров отжался 1001 раз. Предыдущий рекорд среди его сверстников составлял лишь 400 отжиманий.

Рекорд был установлен 11 сентября в рамках Дня физической культуры и спорта в Мелитополе, передает iz.com.ua. Теперь имя Артема будет в Книге рекордов Украины.

"Есть новый всеукраинский рекорд: выполнение упражнения "сгибание/разгибание рук в упоре лежа (отжимание)", количество повторений 1001 раз", - сообщил представитель Книги рекордов Украины Никита Семенов.

Тренер юного рекордсмена рассказал, что в 2019 году Артем мог отжаться 220 раз. Уже в нынешнем году на Турнире поколений мальчик сделал максимальное количество повторений — 414 раз, и вот теперь в два с половиной раза превзошел сам себя.

В свою очередь Артем признался, что ему было сложно добиться рекорда.

Реклама

"Рад, что все получилось, но было сложно отжиматься с самого начала, очень устал", - признался юный рекордсмен.

Артем Захаров отжался 1001 раз / Фото iz.com.ua

Зинченко отметил, что его воспитанник проявил силу своего характера.

"Дома было проще отжиматься, а тут люди, надо было преодолеть волнение. И почти сразу сегодня у Артема начало сводить пальцы на руках, после сотни повторений, если честно, думал, что все, конец. Но он смог перебороть себя, когда дошел до 500, понял, что будет борьба, так и получилось, на характере Артем сделал максимум", - отметил тренер.

Как сообщал Главред, во Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и попал в Книгу рекордов Украины.