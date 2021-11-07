В Мелитополе варварски избавились от младенца / иллюстрация pixabay

Утром 7 ноября бездомные, которые рылись в одном из мусорных баков на улице Ярослава Мудрого в Мелитополе, обнаружили тело младенца.

Как сообщает МВ, двое бездомных были просто шокированы найденным младенцем, которого как ненужную вещь выбросили на помойку, просто завернув в тряпку, и попросили окружающих людей вызвать полицию.

По информации местного издания РИА-Мелитополь, на месте страшной находки работают судмедэксперты, полиция.

Отмечается, что от этого малыша варварски избавились, как от ненужной вещи: завернули в розовое полотенце, уложили в пакет и выбросили в бак.

"Рылся, достал пакет тяжелый. Размотал полотенце, а там такое. Мальчик. Как сказали врачи, ребенок доношенный, обрезана пуповина. Все сделано грамотно. Да за такое и убить мало!" - возмутился мужчина, нашедший ребенка.

Бездомные нашли тело младенца в одном из мусорных баков / РИА-Мелитополь

Ранее вопиющий случай произошел в Ивано-Франковске – там на улице Сухомлинского прохожие на помойке нашли новорожденного ребенка. Младенец, от которого отказался самый родной человек на свете, был госпитализирован в областную детскую больницу.