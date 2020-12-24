В метро Киева рассказали, что чаще всего теряют пассажиры

В метро рассказали, какие вещи чаще всего теряют пассажиры / УНИАН

В столичном метро сотрудники очень часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы.

Как рассказала в Facebook пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, в 2020 году в метро Киева было обнаружено более 180 потерянных киевлянами и гостями города вещей.

"По статистике, на количество потерянного влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за утерянным треть владельцев", - отметила Макогон.

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Она предоставила список потерянных и забытых людьми вещей.

Из ценного:

электронный фитнес браслет;

электронная книга;

телефон;

ноутбук.

Из бытового:

газонокосилка;

микроволновая печь;

гладильная доска;

надувной матрас.

Топ-5 потерянного в 2020 году:

самокат

платье

телефоны

чемоданы

детские рюкзаки.

Также пресс-секретарь метрополитена напомнила, что забрать свою потерянную вещь можно в Бюро находок Киевского метро, которое находится на станции Нивки. Бюро находок работает с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45,в субботу и воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок: (044) 238-43-13.

Бюро принимает только вещи, за хранение которых предусмотрена оплата. Если пассажир потеряли документы, то ему следует обращаться к правоохранителям.

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