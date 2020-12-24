В метро Киева рассказали, что чаще всего теряют пассажиры

В нынешнем году в метрополитене обнаружили около 180 потерянных вещей.
В столичном метро сотрудники очень часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы.
Как рассказала в Facebook пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, в 2020 году в метро Киева было обнаружено более 180 потерянных киевлянами и гостями города вещей.
"По статистике, на количество потерянного влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за утерянным треть владельцев", - отметила Макогон.
Читайте такжеЗакрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна
Она предоставила список потерянных и забытых людьми вещей.
Из ценного:
- электронный фитнес браслет;
- электронная книга;
- телефон;
- ноутбук.
Из бытового:
- газонокосилка;
- микроволновая печь;
- гладильная доска;
- надувной матрас.
Топ-5 потерянного в 2020 году:
- самокат
- платье
- телефоны
- чемоданы
- детские рюкзаки.
Также пресс-секретарь метрополитена напомнила, что забрать свою потерянную вещь можно в Бюро находок Киевского метро, которое находится на станции Нивки. Бюро находок работает с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45,в субботу и воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок: (044) 238-43-13.
Бюро принимает только вещи, за хранение которых предусмотрена оплата. Если пассажир потеряли документы, то ему следует обращаться к правоохранителям.
Цены на проезд - о чем ранее сообщал Главред:
- В Киеве анонсировали увеличение тарифов на проезд в маршрутах до 15 гривен.
- В августе в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.
- В Украине взлетят цены на железнодорожные билеты. Укрзализныця в 2021 году планирует заработать на перевозке пассажиров 7,7 млрд грн.