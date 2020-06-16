В МИД анонсировали ратификацию ЗСТ Израиля и Украины

Израиль готов к ратификации ЗСТ с Украиной / УНИАН

Израильский Кнессет проголосует за одобрение процедуры ратификации соглашения о свободной торговле с Украиной уже в скором времени.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского МИД.

В сообщении говорится о том, что в ближайшие недели новый израильский парламент, который принял присягу 17 мая, должен положительно решить этот вопрос.

"Новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сказал глава МИД Израиля Габи Ашкенази во время своего разговора с украинским дипломатом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Официальные Киев и Иерусалим подписали договор об открытии Зоны свободной торговли еще в январе прошлого года.

Согласно данным за 2019 год, товарооборот Украины и Израиля составил 1 миллиард 116,3 миллиона долларов

В июне 2020 года украинский парламент ратифицировал соглашение со своей стороны. Решение поддержали 230 народных депутатов Украины.

Напомним, в январе текущего года глава украинского государства Владимир Зеленский посетил Израиль. В ходе поездки он провел встречу со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином. Тогда Зеленский заявил, что после вступления в силу ЗСТ между Украиной и Израилем, товарооборот двух государств возрастет до 2 миллиардов долларов.