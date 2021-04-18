В МИД назвали имя дипломата РФ, которого выгнали из Украины

Соответствующая нота будет направлена в адрес российского посольства в Киеве.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин прокомментировал ситуацию вокруг провокации с консулом Украины в Санкт-Петербурге Александром Сосонюком.
В эфире канала Украина 24 он подтвердил информацию о том, что в ответ на высылку Сосонюка из РФ Украина объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
Кроме того, представитель украинского внешнеполитического ведомства озвучил фамилию дипломата РФ, которого Украина высылает в ответ на задержание и высылку Сосонюка
"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сообщил замглавы МИД.
Енин пояснил, что высылка одного из советников посольства РФ в Украине больше всего ослабит российское диппредставительство в Киеве и уточнил, что решение украинской стороны является симметричным ответом на действия РФ.
Он также не исключил, что в ответ РФ может огласить персоной нон грата одного из сотрудников посольства Украины в Москве.
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Ранее ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона в Питере, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.
Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка:
- Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.