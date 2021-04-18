В МИД назвали имя дипломата РФ, которого выгнали из Украины

В МИД Украины сделали заявление о высылке дипломата РФ / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин прокомментировал ситуацию вокруг провокации с консулом Украины в Санкт-Петербурге Александром Сосонюком.

В эфире канала Украина 24 он подтвердил информацию о том, что в ответ на высылку Сосонюка из РФ Украина объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

Кроме того, представитель украинского внешнеполитического ведомства озвучил фамилию дипломата РФ, которого Украина высылает в ответ на задержание и высылку Сосонюка

"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сообщил замглавы МИД.

Енин пояснил, что высылка одного из советников посольства РФ в Украине больше всего ослабит российское диппредставительство в Киеве и уточнил, что решение украинской стороны является симметричным ответом на действия РФ.

Он также не исключил, что в ответ РФ может огласить персоной нон грата одного из сотрудников посольства Украины в Москве.

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Ранее ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона в Питере, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.

Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.

Задержание в РФ консула Украины Сосонюка: